Новости

Португалия собирается 2 мая отменить режим чрезвычайного положения 15:26
Студенты-медики в Москве будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах 15:26
Треть пациентов с COVID-19 на Южном Урале лечится на дому 15:13
Минздрав: РФ на плато не вышла, но прирост заболевших COVID-19 снижается 15:12
Во Втором кассационном суде сдали кровь для зараженных COVID-19 15:11
В Роспотребнадзоре рассказали о трудностях с тестированием на COVID-19 15:06
Юрий Лоза объяснил, за что невзлюбил Тома Круза 15:04
Невидимый невооруженным глазом слой обнаружен в храме Осириса 14:48
Порывы ветра в новой Москве превысили 23 метра в секунду 14:46
Нижегородцев наказали за хороводы во время самоизоляции 14:46
Два калининградских пляжа получили "Голубой флаг" 14:45
Умирающий суббренд Nissan анонсировал новинку 14:40
Минздрав Челябинской области закрыт на карантин 14:39
NASA представило проект аппарата для лазерной добычи льда на Луне 14:37
Google Meet стал бесплатным для всех пользователей 14:35
В Петербурге подтвердили смерть двух пациентов с COVID-19 14:34
В Югре скончался третий пациент с коронавирусом 14:30
МИД РФ оценил ситуацию после закрытия программы школьных обменов с США 14:29
Абэ назвал условие, при котором Олимпиаду могут отменить 14:28
Белый медведь в зоопарке Ижевска убил приехавшую к нему медведицу 14:27
Эксперимент подтвердил теорию о новом средстве в борьбе с ожирением 14:27
В столице обновлен рекорд низкого атмосферного давления 14:24
Полицейский выстрелил в калининградца, метнувшего в него нож 14:23
В городах Крыма 9 мая состоятся авиапарады и салюты 14:23
В МЧС России подтвердили обнаружение еще двух погибших при пожаре в Выборге 14:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
На что пойдут субсидии для туроператоров
На что пойдут субсидии для туроператоров
29.04.2020 14:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В городах Крыма 9 мая состоятся авиапарады и салюты

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

В День Победы в трех городах полуострова - Севастополе, Симферополе и Керчи - состоятся праздничные артиллерийские салюты. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Путин объявил о решении провести авиапарад 9 мая

По информации ведомства, салюты начнутся в 22:00. Их смогут увидеть жители 10 городов Юга России. Залпы будут даны из 45 орудий и 18 салютных установок.

Кроме этого, 210 самолетов и вертолетов задействуют в авиационных парадах, которые состоятся в 12 городах ЮВО. Они пройдут 9 мая в 10:00. В Крыму авиапарады запланированы в городах-героях Севастополе и Керчи.

Кроме этого, в День Победы военнослужащие Черноморского флота проведут акции "С добрым утром, ветеран" и "Автомобиль Победы", сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Моряки поздравят с 75-летием Победы ветеранов, живущих в Республике Крым и Севастополе, вручат им подарки и цветы.

По городам и поселкам полуострова будет курсировать военная техника, украшенная флагами и символикой Дня Победы, и транслировать песни военных лет.

В Севастополе опубликуют видеодневник Крымской наступательной операции
Власть Безопасность Армия Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым 75-летие Победы

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в РФ невозможно
Продлены ограничения на въезд иностранцев в Россию
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
За сутки в России подтвержден 5 841 случай COVID в 82 регионах
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
В Гражданском кодексе пропишут правила для соседей по квартире и даче
В МЧС назвали правила, которые не затронул режим самоизоляции