В городах Крыма 9 мая состоятся авиапарады и салюты

В День Победы в трех городах полуострова - Севастополе, Симферополе и Керчи - состоятся праздничные артиллерийские салюты. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

По информации ведомства, салюты начнутся в 22:00. Их смогут увидеть жители 10 городов Юга России. Залпы будут даны из 45 орудий и 18 салютных установок.

Кроме этого, 210 самолетов и вертолетов задействуют в авиационных парадах, которые состоятся в 12 городах ЮВО. Они пройдут 9 мая в 10:00. В Крыму авиапарады запланированы в городах-героях Севастополе и Керчи.

Кроме этого, в День Победы военнослужащие Черноморского флота проведут акции "С добрым утром, ветеран" и "Автомобиль Победы", сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Моряки поздравят с 75-летием Победы ветеранов, живущих в Республике Крым и Севастополе, вручат им подарки и цветы.

По городам и поселкам полуострова будет курсировать военная техника, украшенная флагами и символикой Дня Победы, и транслировать песни военных лет.