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29.04.2020 17:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ура, гаджет!

В Сочи после статьи в "РГ" школьницам из малоимущей семьи власти подарили планшет
Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 94(8148)
В многодетной семье из отдаленного села Нижняя Шиловка Адлерского района Сочи, где растут четверо детей, настоящий праздник: мэрия подарила им современный гаджет. Теперь две маленькие школьницы могут общаться со своими учителями и делать домашние задания.

Наша газета ("На улицу Прогресс задачки приносит почтальон" - "РГ" от 20.04.2020) рассказала, что третьеклассница Любовь Скрипко и ее сестра второклассница Анжелика не могут дистанционно учиться из-за отсутствия электронных устройств. Из техники в семье - лишь кнопочный телефон папы Владимира Николаевича да телевизор.

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- Первые домашние задания передала женщина, которая работает уборщицей в нашей школе № 29. Любе принесли распечатку по математике и русскому языку, Анжелике - маленькую книжку стихов, - рассказала мама девочек Ася Чамян.

Но буквально через несколько дней после нашей публикации Цахик Николаева, директор школы № 29, вручила школьницам переданный администрацией города долгожданный гаджет. А еще семье подарили защитные маски и конфеты.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, семья стоит на учете по программе "Семья на ладошке": школа частично обеспечивала ее канцелярскими принадлежностями, учебниками, формой. Во время карантина семья имеет право на получение продуктов питания и, кстати, стояла в очереди на гаджеты и интернет.

- В начале учебного года немного помогли, а так все сами оплачиваем - и тетради, и форму, и кружки, и питание одной из дочек. Если бы "Российская газета" ничего не написала, то про нас вполне могли бы и забыть, - говорит глава семьи Владимир Скрипко. - А теперь школа обещала помочь еще с обоями и мебелью.

С начала дистанционного обучения почти 400 школьников, проживающих в отдаленных селах Сочи, оказались без интернета. Сейчас ситуация стала улучшаться.

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