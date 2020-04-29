На Среднем Урале число случаев COVID-19 превысило 600

За прошедшие сутки еще 90 новых случаев COVID-19 зарегистрированы в городах Свердловской области (в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и многих других). Кроме того, уточнили в оперштабе, среди новых пациентов есть семь жителей других регионов России.

Таким образом, в общей сложности на Среднем Урале на сегодня 629 человек заражены новой коронавирусной инфекцией. При этом состояние 23 госпитализированных оценивается как тяжелое.

За время панднмии выздоровели и выписались домой 115 человек.

Кстати, семь человек, которые поправились после болезни, стали первыми в области донорами плазмы для лечения COVID-19. "Переливание больным плазмы выздоровевших людей - новый способ лечения, который уже начали проверять в Москве. Согласно первым данным, так болезнь протекает легче", - пояснил губернатор Евгений Куйвашев в своей аккаунте в Instagram.

Между тем

Работа по обеспечению свердловских больниц оборудованием, а медработников средствами защиты продолжается. Так, в регион поступила партия из ста ИВЛ, которая, по данным оперштаба, полностью закрывает потребность больниц в этой аппаратуре. Так же компания ЕВРАЗ на сумму 22,5 миллиона рублей потратила на покупку перчаток, дезраствора, пирометров и прочих дефицитных нынче товаров для медиков Нижнего Тагила и Качканара.

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