На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.

Требования к наличию индивидуальных средств защиты распространяются на жителей Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Березовского, Верхней Салды, Красноуфимска, Полевского, Богдановича и Нижнего Тагила, сообщают в региональном оперштабе по коронавирусу.

- Впереди майские праздники. Я понимаю, что многие захотят поехать за город, дачный сезон в самом разгаре. Но мы не можем допустить, чтобы эти выходные дни обернулись всплеском заболеваемости. Поэтому я установил дополнительные правила на этот период. Во-первых, всем, кто выходит на улицу с 1 по 11 мая, в обязательном порядке нужно использовать средства индивидуальной защиты. Это могут быть маски или респираторы по вашему желанию, - сообщил губернатор в своем Instagram.

Второе требование - наличие справки от работодателя для тех, кто будет работать во первой декаде мая.

Кроме того, областные власти будут следить за перемещением уральцев между городами Свердловской области.

- Это нужно, чтобы в будущем понимать, с кем контактировали люди, у которых впоследствии может быть обнаружен коронавирус. Пассажирам не нужно будет ни перед кем дополнительно отчитываться о поездках. Просто при покупке билета нужно будет предъявить паспорт, - объяснил решение губернатор.

Дополнительно глава региона установил бесплатную выдачу медикаментов всем больным COVID-19. Их будут можно будет получить либо в стационарах, либо в через врача в поликлинике.

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