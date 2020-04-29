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29.04.2020 15:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уральский курс реабилитации после COVID-19 проверили на врачах Москвы

Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)
Первую онлайн-программу реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, разработали совместно с минздравом специалисты уральской "Клиники института мозга". О программе "РГ" рассказал директор медучреждения, главный специалист по медицинской реабилитации УрФО Андрей Белкин.

Программу создали совместно с региональным минздравом специалисты "Клиники института мозга", которые занимаются профессиональной реабилитацией людей после инсультов, черепно-мозговых травм и других тяжелых состояний.

Новый курс рассчитан на пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию - с развитием пневмонии либо без нее. Программа представляет собой комплекс простых упражнений с акцентом на органы дыхания.

Фото: Татьяна Андреева
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- Комплекс подготовлен очень тщательно, с учетом опыта российских, европейских, американских коллег. В нем собрано многое из разных практик - йоги, гимнастики Стрельниковой, собственного опыта работы с пациентами, которые находились на искусственной вентиляции легких, - рассказал "РГ" главный специалист по медицинской реабилитации УрФО, директор клиники Андрей Белкин.

Первыми пациентами, которые протестировали программу, стали коллеги уральских медиков - доктора из Москвы, которые сами переболели новой коронавирусной инфекцией.

- Мы попробовали и убедились, что программа помогает: врачи - не те люди, которых можно провести. Они ведь не будут говорить, что им лучше, если это не так, - отмечает Андрей Белкин.

Пройти курс реабилитации после коронавирусной инфекции уральцы могут бесплатно в рамках Территориальной программы ОМС Свердловской области. Пациенту после выписки нужно отправить сообщение с текстом "Я СОГЛАСЕН" на номер +7 909 700 33 20, после с ним связывается специалист техподдержки. Занятия проводятся в формате двусторонней видеосвязи. В зависимости от состояния пациента его включают в группу более или менее тяжелых. Инструктор-методист показывает упражнение, пациент повторяет. Продолжительность занятия - 15-20 минут, дольше - тяжело для пациента, несмотря на то, что упражнения простые. Курс - десять занятий, частота - примерно через день.

Фото: iStock
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Формат дистанционных занятий снимает все ограничения по количеству пациентов, однако ажиотажный спрос на программу вряд ли будет.

- Человек должен быть мотивирован на занятия, - объясняет Андрей Белкин. - Думаю, к нам будут обращаться не более десяти процентов выздоровевших. Пациенты, которые оказались после выписки дома, для нас легки. Могут быть и те, кому потребуется помощь в специализированных реабилитационных отделениях. К счастью, у нас таких пока нет, но мы находимся в состоянии готовности, - добавляет специалист.

По данным на 29 апреля, в Свердловской области диагностировано 629 случаев коронавирусной инфекции, один человек умер, выздоровели 96.

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Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область COVID-19. Мы справимся!

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