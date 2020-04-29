В Екатеринбурге расследуют вспышку коронавируса в больнице

В администрации Екатеринбурга прокомментировали предостережение заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева о появлении очагов коронавирусной инфекции в нескольких больницах.

Напомним, претензия состоит в том, что, несмотря на обязанность органов местного самоуправления соблюдать все противоэпидемиологические меры, случаи заражения подтвердились в больницах №1, 40, 20 и 14, а также в "Новой больнице".

- Мы должны быть предельно собранными и максимально ответственными. Это касается и чиновников, и врачей, и горожан на самоизоляции. В настоящее время ведется расследование произошедшей вспышки инфекции в горбольнице №1. Только после получения результата расследования будет принято совместное - с прокуратурой, Роспотребнадзором, министерством здравоохранения области и нашим горздравом - решение, - передает пресс-служба администрации Екатеринбурга слова главы Александра Высокинского.

В сообщении отметили, что предостережение - профилактическая мера, направленная то, чтобы все городские службы сконцентрировались на проблеме. Накануне глава города выступил перед ними на заседании оперштаба.

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