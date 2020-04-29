Робот-курьер от "Яндекс" начал работать в Сколково

Робот-курьер Яндекс.Ровер начал впервые работать на улицах Сколково, сообщили в компании.

"С сегодняшнего дня он помогает администрации с доставкой документов и посылок на территории города", - пояснили в пресс-службе "Яндекс". С ноября 2019 года робот уже развозит документы в штаб-квартире компании на улице Льва Толстого. Это не эксперимент, а работающий сервис, подчеркнули в компании.

Робот полностью автономен. Он сам планирует движение, следит за окружающей обстановкой и объезжает препятствия. Робот представляет собой небольшой аппарат с контейнером на шести колесах. При этом, он перемещается по тротуарам.

Офисы администрации компании и отделение Почты России, куда робот доставляет корреспонденцию, расположены в разных частях города. Потому маршруты робота могут составлять несколько километров, отмечают в "Яндекс".

Задачи Роверу ставят сами сотрудники Сколково через приложение в смартфон. В случае необходимости они могут также обратиться за помощью к инженерам "Яндекса", - уточнили в компании.

По словам руководителя направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрия Полищука, чьи слова приводит пресс-служба, Яндекс.Ровер призван автоматизировать решение рутинных задач по доставке небольших грузов.

Робот - курьер может применяться для доставки товаров из интернет-магазинов, продуктов и готовых блюд в условиях растущего потока заказов. Также Ровер может доставлять посылки. Он также может использоваться внутри больших помещений.