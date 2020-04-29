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29.04.2020 18:35
Рубрика: Экономика

Стоп, снято!

Граждане охладели к наличным
Текст: Игорь Зубков
Период, когда после снижения курса рубля и введения первых карантинных мер люди в спешке запасались наличными, оказался непродолжительным, банковская система выдержала набег граждан без перебоев. Теперь спрос банков на банкноты из расчетно-кассовых центров ЦБ вернулся к норме, рассказал замдиректора Департамента наличного денежного обращения (НДО) Банка России Владимир Демиденко на конференции "НДО. COVID-19".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Среди клиентов Сбербанка, как физлиц, так и юрлиц, спрос на наличные уже упал на 30%, несмотря на все дополнительные и досрочные выплаты населению, сказал начальник Управления кассовой работы Центра управления НДО Сбербанка Олег Булгаков. По его словам, созданный банком дополнительный запас наличности не понадобился. В кризисные ситуации банки вынуждены демонстрировать "бесконечную ликвидность", поскольку люди тут же начинают нервничать, если видят первые признаки перебоев с деньгами в банкоматах.

Фото: iStock
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Ранее Банк России сообщал, что в марте за счет роста эмиссии наличных денег их объем в обращении вырос на 0,7 трлн рублей, а вклады физлиц сократились на 315 млрд рублей, или на 1%, при этом граждане в основном снимали валютные вклады.

Для индустрии наличного денежного обращения текущий кризис станет переломным.

Взрывной рост онлайн-торговли из-за закрытых торговых центров и параноидальные страхи заразиться через деньги резко ускорят вытеснение банкнот безналичными расчетами не только в России, но и во всем мире, уверены участники рынка. При сокращении оборота и без того низкомаржинальной отрасли НДО придется гораздо более усиленно работать над снижением издержек.

Что касается страхов перед наличными как возможным способом заразиться, то банкноты являются не большим и не меньшим носителем болезнетворных инфекций, чем любые другие предметы, которые находятся в публичном обращении, например, ручки дверей, считает генеральный директор Гознака (производитель банкнот и монет) Аркадий Трачук.

Банк России с началом распространения COVID-19 рекомендовал банкам выдерживать банкноты 3-4 дня перед выдачей клиентам и загрузкой в банкоматы, а также отключить режим рециркуляции тех банкоматов, которые работают и на прием, и на выдачу наличных.

Мониторинг показывает, что банки придерживаются этих рекомендаций, сказал Владимир Демиденко. В расчетно-кассовых центрах Банка России банкноты выдерживаются 14 дней до пересчета и еще 6 дней после пересчета перед отправкой в банки.

"Вирус живет ровно столько на поверхности банкнот, сколько необходимо для высыхания попавших туда капель - два-три дня, тогда как жизнеспособность колоний бактерий или каких-нибудь плесневых грибков исчисляется месяцами и требует уже других подходов", - сказал Трачук. Учитывая это, Гознак с 2010 года добавляет в бумагу для банкнот номиналом от 500 рублей (с 2017 года - и банкноты номиналом 2000 рублей) те же биоциды, которые используются для обработки медицинских изделий.

Фото: Пресс-служба Банка России/РИА Новости
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"Мы убедились, что банкноты, находящиеся в обращении более 5 лет, по-прежнему биоцидные свойства сохраняют, - рассказал Трачук. - Можно сказать, что банкноты в обращении не являются столь уж оптимальной средой для распространения инфекций, причем разных". Использование бактерицидных субстратов "не абсолютный ответ", карантинные меры и мытье рук не менее важны, подчеркнул он.

Аркадий Трачук отметил, что изготовление банкнот из пластикового субстрата панацеей не является: когда красочный слой начинает трескаться, они точно так же являются питательной средой для формирований колоний бактерий, грибков и т.п., а с точки зрения вируса и вовсе не имеют никаких преимуществ перед целлюлозой.

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