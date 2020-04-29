Самая маленькая модель Kia появилась на новых фото

До конца этого года Kia может представить обновлённый хэтчбек Picanto, фотографии которого опубликовал портал The KCB. На них впервые была "засвечена" задняя часть модели.

Kia Picanto получит оптику с изменённой внутренней архитектурой, другие решётку радиатора и бампер. Задняя часть модели, насколько позволяет судить качество изображения, будет обновлена за счёт фонарей с другой графикой и рестайлингового бампера.

Ожидается, что хэтчбек не получит никаких изменений по технической части. В настоящее время Picanto в зависимости от рынка доступен с турбированными и безнаддувными литровыми двигателями и "атмосферником" 1.2 литра, мощность которых лежит в диапазоне от 67 до 100 л.с. Коробки передач - "механика" и "автомат".

Судя по тому, что впервые Picanto был запечатлён фотошпионами во время съёмок рекламной фотосессии, а на этот раз изображения "пятидверки" обнаружили в буклете, то премьера новинки может состояться в ближайшее время.

В России Kia Picanto можно купить от 709 900 рублей.