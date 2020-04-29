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29.04.2020 16:00
Рубрика: Легковые авто

Самая маленькая модель Kia появилась на новых фото

Текст: Константин Руссов
Фото: www.thekoreancarblog.com Фото: www.thekoreancarblog.com
Фото: www.thekoreancarblog.com

До конца этого года Kia может представить обновлённый хэтчбек Picanto, фотографии которого опубликовал портал The KCB. На них впервые была "засвечена" задняя часть модели.

Kia Picanto получит оптику с изменённой внутренней архитектурой, другие решётку радиатора и бампер. Задняя часть модели, насколько позволяет судить качество изображения, будет обновлена за счёт фонарей с другой графикой и рестайлингового бампера.

Фото: Пресс-служба Kia.
За Kia Seltos выстраиваются очереди из тысячи человек

Ожидается, что хэтчбек не получит никаких изменений по технической части. В настоящее время Picanto в зависимости от рынка доступен с турбированными и безнаддувными литровыми двигателями и "атмосферником" 1.2 литра, мощность которых лежит в диапазоне от 67 до 100 л.с. Коробки передач - "механика" и "автомат".

Судя по тому, что впервые Picanto был запечатлён фотошпионами во время съёмок рекламной фотосессии, а на этот раз изображения "пятидверки" обнаружили в буклете, то премьера новинки может состояться в ближайшее время.

В России Kia Picanto можно купить от 709 900 рублей.

#Kia