Постановление правительства Саратовской области от 29 апреля 2020 года № 338-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании предписания Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 29 апреля 2020 года № 13, Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

пункт 1.1 после слов "2020 года" дополнить словами "по 11 мая 2020 года включительно";

в пункте 1.2:

дополнить после слов "2020 года" словами "по 11 мая 2020 года включительно";

абзац четвертый признать утратившим силу;

в пункте 1.3 слова "30 апреля" заменить словами "11 мая";

абзац первый пункта 1.10 дополнить словами "по 11 мая 2020 года включительно";

пункт 1.10.1 дополнить словами ", носить лицевые маски в общественных местах, в том числе в общественном транспорте, при посещении организаций, учреждений";

в пункте 1.12 слова "30 апреля" заменить словами "11 мая";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Установить, что Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)", Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)" не распространяется на организации, указанные в приложении № 3;

приложение № 1 дополнить пунктами 40-43 следующего содержания:

"40. Услуги по ремонту компьютеров и периферийного компьютерного оборудования, без оказания услуг на дому.

41. Услуги по ремонту бытовой техники, без оказания услуг на дому.

42. Услуги по ремонту электронной бытовой техники, без оказания услуг на дому.

43. Услуги по ремонту бытовых приборов, без оказания услуг на дому.

44. Услуги по изготовлению ключей, без оказания услуг на дому.

При оказании услуг, указанных в пунктах 40-44, необходимо соблюдать следующие требования:

организация обслуживания только по предварительной записи;

обслуживание одновременно не более одного человека в зале и исключить ожидание обслуживания посетителями внутри помещения мастерских;

организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" и в течение рабочего дня осмотра работников с проведением контроля температуры тела и отстранением от работы лиц с признаками респираторных заболеваний;

проведение генеральной уборки и дезинфекции перед началом рабочего дня и в течение рабочего дня средствами с вирулицидной активностью, обеззараживание воздуха в помещениях;

использование средств индивидуальной защиты: маска или респиратор фильтрующий, перчатки, кожных антисептиков для обработки рук;

временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, беременных);

ограничение контактов между работниками и клиентами и между работниками путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования, не менее 1,5 м;

запретить прием пищи на рабочих местах;

выполнение санитарных правил и гигиенических нормативов.";

наименование приложения № 3 изложить в следующей редакции:

"Перечень организаций, на которых не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)", Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М.Стрелюхин







