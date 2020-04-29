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29.04.2020 14:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Шесть новых военных медцентров откроют в России 30 апреля

Текст: Юрий Гаврилов
30 апреля в шести городах России - Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Омске - введут в строй новые многофункциональные военные медцентры. Два таких объекта в Нижнем Новгороде и Одинцово уже работают. Еще восемь достраивают в разных уголках страны. Их сдадут в эксплуатацию до середины мая. Об этом в среду на коллегии Минобороны РФ сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.
Фото: Алексанадр Корольков/РГ Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Фото: Алексанадр Корольков/РГ

Новые лечебницы по указанию президента России военные возводят в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Одновременно идет работа по предупреждению распространения болезни в Вооруженных силах. "Для диагностики развернуты 23 специализированные лаборатории, способные в сутки проводить до 11,5 тысячи тест-исследований, - рассказал на коллегии Шойгу. - Для изоляции лиц, контактировавших с больными, и наблюдения за ними сформировано 182 обсервационных центра на 30 тысяч пациентов. В военных госпиталях подготовлено 6 745 мест для возможного лечения инфицированных военнослужащих".

Фото: Пресс-служба Балтийского флота
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Этим дело не ограничивается. По словам министра, для своевременного оказания квалифицированной врачебной помощи в армии подготовили к развертыванию семь мобильных подразделений на 700 мест. С этой же целью выделено 86 врачебно-сестринских бригад. Чтобы разгрузить дальневосточные военные лечебницы, на госпитальном судне "Иртыш" подготовили 450 коек. Туда при необходимости положат неинфицированных коронавирусом пациентов. А сами госпитали примут больных с Covid-19.

Шойгу распорядился поставить надежной заслон на пути инфекции в войска, обеспечить заболевших медпомощью, регулярно пополнять запасы медицинских изделий, средств индивидуальной защиты, лекарств и тест-систем, продолжить обследование пациентов с подозрением на коронавирус.

Отдельно министр говорил о профилактике заболеваний среди призывников весны-2020. Он напомнил, что в условиях пандемии во всех военкоматах страны ввели усиленный дезинфекционный режим. На входе в комиссариаты осуществляется барьерный контроль, а всех сотрудников обеспечили медицинскими масками и бактерицидными средствами.

- Кроме того, военкоматы перешли на новые методы работы с призывниками, в том числе на их дистанционное изучение и уточнение учетных данных с использованием современных телекоммуникационных средств. В результате к рассмотрению подготовлено уже более половины личных дел, - отметил Шойгу.

Он подчеркнул, что работа призывных комиссий субъектов РФ и муниципальных образований с учетом новых нерабочих дней в мае спланирована с 12 числа будущего месяца. А отправка новобранцев по частям, - с 20 мая.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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- Для сохранения здоровья призывников в военных комиссариатах созданы необходимые запасы медицинских масок, тестов и дезинфицирующих средств. По прибытии в воинские части молодое пополнение пройдет двухнедельный карантин, - заявил министр. Он добавил, что отслуживших призывной срок солдат увольняют, начиная с 18 мая.

На коллегии Минобороны также проанализировали, как совершенствуется система управления и подготовки войск Центрального военного округа и ВДВ. Шойгу, в частности, отметил, что в марте на вооружение десантных войск приняли восьмой батальонный комплект модернизированных боевых машин БМД-4М, до конца года в ВДВ поступят еще два батальонных комплекта.

Всего же, по словам министра, в ближайшие восемь месяцев планируется поставить Воздушно-десантным войскам более 15 тысяч комплектов средств десантирования и парашютных систем, свыше 400 единиц нового и модернизированного вооружения. В результате доля современных образцов в ВДВ достигнет 72 процентов.

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