Онколог рассказал о простом способе предотвратить рак желудка

Как известно, одним из основных факторов риска развития онкологии является наследственная предрасположенность. Риск возникновения рака повышается, если заболевание было выявлено у ближайших родственников.

Так, из-за мутаций в гене CDH1 риск развития рака в течение жизни составляет 67% у мужчин и 83% у женщин. Средний возраст, в котором у пациентов диагностируют заболевание, составляет 38-40 лет и варьируется от 14 до 85 лет.

Поэтому людям, в семье которых были случаи развития онкологии, надо своевременно сдать генетический анализ на мутацию CDH1 гена. Как отметил сотрудник ФГБНУ "РОНЦ им. Н.Н.Блохина" врач-онколог и эндоскопист Иван Карасев, тест маркера CDH-1 поможет как предотвратить появление злокачественной опухоли, так и подобрать адекватное лечение в случае, если мутация уже произошла.

Среди основных симптомов рака желудка: боли в области живота, вздутие после приема пищи, изжога, постоянные расстройства желудка, "необъяснимое" похудение, проблемы с плохим аппетитом.