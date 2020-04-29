Третий спецрейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Посольство России в США сообщило, что 257 россиян вылетели третьим специальным рейсом из Нью-Йорка в Москву. "Российские дипломаты в США желают соотечественникам благополучного возвращения домой!" - говорится в Twitter дипмиссии.

На борту находятся жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, пишет РИА Новости.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что при составлении списков акцент был на его гуманитарном характере. В приоритете были пожилые люди, находившиеся на реабилитации после операций, и школьники, которые оказались в США в рамках учебных программ.