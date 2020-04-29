У британского премьера Джонсона родился сын

У премьер-министра Великобритании и его подруги Кэрри Симондс 29 апреля появился на свет сын. Об этом сообщает британский телеканал SkyNews.

"Родился здоровый мальчик", сообщили родители. Ребенок появился на свет в одной из больниц Лондона. Джонсон и Симондс поблагодарили "фантастическую акушерскую бригаду Национального центра здоровья (NHS). По некоторым данным, премьер находился рядом с подругой на протяжении всех родов.

Напомним, Борис Джонсон недавно выздоровел от последствий коронавируса и вернулся к работе два дня назад, Симондс также страдала от симптомов этого заболевания.

Пара объявила о своей помолвке в феврале. Рождения ребенка они ожидали в начале лета.

Пока что неясно, возьмет ли Джонсон отпуск по случаю рождения сына. Согласно предварительному расписанию, сегодня он должен принимать участие в заседании парламента.