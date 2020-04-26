Борис Джонсон возвращается к исполнению своих обязанностей после болезни

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возвращается в понедельник в свою канцелярию на Даунинг стрит, 10, где он отсутствовал на протяжение двадцати дней.

Переболевший тяжелой формой коронавируса COVID-19, Джонсон провел последние две недели в загородной правительственной резиденции в Чекерс. Там он восстанавливался после выписки из больницы, продолжая по мере сил следить за развитием ситуации с эпидемией и при этом регулярно общаться по телефону с американским президентом.

На Даунинг стрит премьер-министра ожидают с особым нетерпением, поскольку ситуация с коронавирусом все очевиднее заводит Британию в тупик. В субботу страна зарегистрировала скорбный рекорд в 20 тысяч смертей от коронавируса, войдя тем самым в пятерку государств с аналогичной трагической статистикой. Британия ждет от своего премьера немедленных и решительных действий, способных разрулить чрезвычайную ситуацию в стране. "Борис Джонсон возвращается, и он должен положить конец летаргической реакции его правительства на ситуацию с коронавирусом. Нерешительность и затяжка дорого обошлись стране в период эпидемии. Сейчас премьер-министр встал на ноги и должен действовать быстро,"- потребовала британская The Independent.

Воскресный еженедельник The Observer предупредил, что на Джонсона будет оказано огромное давление и что перед ним встанет труднейшая дилемма, как быть дальше с карантином. Некоторые обозреватели полагают, что глава правительства разрулит кризис в одночасье. Однако с учетом того, что Джонсон перенес тяжелую форму коронавируса и, вероятно, не полностью вернул хорошую физическую форму, ему может оказаться не под силу принимать трудные решения. Еще один воскресный еженедельник Sunday Mirror весьма гневно потребовал от Джонсона в своем заголовке "прекратить обращаться с нами как с детьми".

Сегодня британцы не скрывают раздражения и разочарования безуспешными действиями правительства, не сумевшего за прошедший месяц взять эпидемию под контроль. Именно твердой решительности и безотлагательных действий ожидают они от Джонсона.

Окажется ли это ему по плечу? И не слишком ли запоздалыми окажутся его действия?