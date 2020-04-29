У российских Datsun появилась "черная" комплектация

Автомобили Datsun после смены корпоративного стиля у бестселлеров Lada оказались в странном положении.

И хэтчбек mi-DO, и седан on-DO, выпускаемые в Тольятти на вазовских "тележках", всегда считались не просто перелицованными Lada Kalina и Granta, а носителями более современного дизайна. А теперь в результате редизайна, затеянного российским автогигантом, обе модели Datsun неожиданно "постарели". Как показатель: в первом квартале продажи Lada упали только на 3% (причем у Granta они выросли), а у Datsun - на 10%. Несмотря на то, что оба автомобиля этой марки входят в число самых доступных иномарок на российском рынке.

Маркетологи бренда, впрочем, предпринимают определенные усилия. Как сообщили в компании, у mi-DO и on-DO появилась новая комплектация Black, созданная на базе версии Trust III. Такие машины можно узнать по 15-дюймовым литым дискам темно-серого цвета, а в салоне - черным лакированным рукояткам дверей, дефлекторам воздуховодов, декоративным элементам центральной консоли и накладкам комбинации приборов. Кроме того, эти автомобили получили подогрев лобового стекла, при этом компании удалось сохранить цены на приемлемом уровне - от 596 000 рублей.

Отметим, что в версии Trust III у Datsun также доступны две фронтальные подушки безопасности, климат-контроль, бортовой компьютер, противотуманные фары, обогрев боковых зеркал и подогрев сидений первого ряда.

Кстати, цены на самые доступные on-DO стартуют в России с отметки 511 000 рублей, mi-DO - 534 000 рублей.