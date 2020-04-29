УАЗ представил "Буханку" для путешествий

Месяц назад Ульяновский завод пополнил семейство УАЗ "Буханка" компактным самосвалом. Теперь завод представил автодом на базе коммерческой модели. Новую модификацию выпускает партнер УАЗа - компания "Люкс Форм".

Автокемпер получил название "Байкал" и изначально создавался в соответствии с пожеланиями европейских клиентов по запросам компании "Made in Russia", которая является официальным дистрибьютором российской марки в Германии. Стать обладателем спецверсии "Буханки" могут и российские любители экстремального отдыха и автомобильных путешествий.

Как сообщает пресс-служба УАЗа, переделать в автодом можно как новый, так и поддержанный автомобиль. Утилитарную модель превратят в комфортный универсальный внедорожник за 23 дня и 500 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба УАЗа.

В комплект доработок входит: дополнительная крыша из стеклопластика с подъемным механизмом, амортизаторами и фиксаторами в закрытом положении. Высота салона с поднятым верхом достигает двух метров, что позволяет раскладывать расположенную на верхнем уровне двуспальную кровать. Для второго яруса доступны пластиковые окна и москитные сетки тента. В рабочем положении при поднятой крыше общая высота автомобиля составляет 2710 мм, в транспортном 2160 мм, масса комплекта составляет 70 кг. Жесткость кузова сохранена за счёт алюминиевой рамы.

Помимо этого, в салоне имеется основное спальное место, которое образуется путем раскладывания пары секций кровати, прикрепленных к боковым стенкам кузова, и складывания спинок двух пассажирских кресел. Функционал кемпера расширяет комплект модульной мебели, наличие платяного шкафа, полностью оборудованная кухня со встроенной раковиной и смесителем, мобильным холодильником, 20-литровыми баками для воды, столешницей для портативной плиты, шкафчиками и выдвижными столиками.

Снаружи "Буханка" отличается двухцветной окраской, силовыми бамперами и резиной BFGoodrich All Terrain. Установлен также лифт-комплект кузова и шноркель. Автодом может дополнительно оснащаться выдвижным тентом-маркизой, биотуалетом, подъемной или стационарной крышей, пластиковой отделкой интерьера и многим другим.

Фото: Пресс-служба УАЗа.