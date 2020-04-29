В Госдуме поддержали идею создания научных школ в МГУ

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке, декан факультета госуправления МГУ Вячеслав Никонов поддержал инициативу ректора Московского университета Виктора Садовничего по созданию укрупненных научных школ.

- Эта идея обсуждается уже не один месяц, и она весьма продуктивна, - отметил Вячеслав Никонов. - Важно, что речь идет не о слиянии факультетов, а об их "зонтичной" научной интеграции.

По словам Никонова, создание крупных научных центров, охватывающих сразу несколько направлений близкого профиля, будет полезно для науки, для педагогического процесса и для студентов.

- Заметно легче будет координировать междисциплинарные исследования, а ведь именно на стыке наук сейчас чаще всего рождается новое знание, - подчеркнул глава думского комитета. - Студентам станет легче строить свои образовательные траектории, переходить с одной программы на другую, и в итоге - даст возможность получить лучшее образование по выбранной специальности на современном уровне.

Напомним, ректор МГУ Виктор Садовничий анонсировал серьезную реорганизацию Московского университета, суть которой в объединении научных исследований разных факультетов.