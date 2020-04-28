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28.04.2020 14:00
Рубрика: Общество

Факультеты МГУ объединятся в 16 научных школ

Текст: Мария Агранович
Старейший вуз страны - МГУ им. Ломоносова - ждет серьезная реструктуризация. Факультеты могут быть объединены в 14-16 научных школ, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на ректора МГУ Виктора Садовничего. Идея в стадии обсуждения.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

- Московский университет уже 10 лет работает по программе развития, которая в этом, 2020-м, году завершается, - приводит ТАСС слова ректора. - Поэтому мы приступаем к обсуждению новой программы - до 2030 года. И, конечно, важной задачей новой программы должно стать повышение эффективности работы МГУ, повышение международного статуса вуза. Звучит много предложений.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации
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Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что факультеты МГУ объединят в высшие школы, но в вузе никакой конкретики тогда не сообщили.

Напомним, еще на зимнем дне открытых дверей Виктор Садовничий анонсировал новую программу развития и упомянул: в университете могут появиться новые факультеты.

Сейчас в главном вузе страны 42 факультета и более 20 научных институтов.

- Все это надо собрать вокруг прорывных направлений, чтобы повысить эффективность, - цитирует ТАСС Виктора Садовничего. - Научные школы - это объединение вокруг прорывных научных направлений. А их может быть 14-16.

Онлайн-образование поможет вузам стать более востребованными

По словам Садовничего, идею будут серьезно обсуждать осенью этого года.

"Программа развития - это серьезный документ. Все будет обсуждаться в высшем органе управления МГУ - Совете трудового коллектива. Наверное, осенью. И только после обсуждения программа развития будет принята университетом. Далее ее представим руководству страны", - добавил ректор.

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова

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