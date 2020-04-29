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29.04.2020 04:19
Рубрика: Общество

В НИИ Минздрава назвали причины низкой заболеваемости COVID-19 в РФ

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Плотность населения России и меньшее число турпоездок повлияли на низкую заболеваемость коронавирусом по сравнению с другими странами. Об этом говорится в аналитическом докладе "Влияние коронавируса COVID-19 на ситуацию в российском здравоохранении" "Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения" Минздрава РФ.

Фото: Из личного архива
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Россия - самая большая по территории страна в мире, поэтому население достаточно сильно рассредоточено, что объективно снижает контакты людей между собой, отмечают специалисты. Повлияла и относительно низкая мобильность россиян по сравнению с населением Европы и США, совершается меньше турпоездок, поскольку для посещения других стран, в отличие от Евросоюза, зачастую необходимо делать визу, пишет РИА Новости.

Отметили в ЦНИИ Минздрава также роль прививки БЦЖ, распространенной в России. Некоторые эксперты оценивают эту прививку как фактор, повышающий иммунитет против COVID-19. Подчеркивается в докладе и эффективность мер российских властей по ограничению доступа коронавируса в нашу страну.

Ранее главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев назвал самый важный симптом, который может свидетельствовать о коронавирусе в тяжелой форме. Вопреки распространенному мнению, это не высокая температура или кашель, а одышка. Эксперт посоветовал при появлении такого симптома обратиться за медпомощью с возможной госпитализацией.

По последним данным, в России коронавирусом заразились 93,5 тысячи человек.

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