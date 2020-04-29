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В Россию приходит новый смартфон Xiaomi за 18 тысяч рублей. У него один минус

Текст:   Антон Благовещенский
29.04.2020,  
14:46
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

30 апреля компания Xiaomi начнет продажи на российском рынке нового смартфона Redmi Note 9S. Стоимость версии на 4/64 гигабайта составит 17990 рублей на старте.

Фото: Xiaomi

Смартфон получил экран с диагональю 6,67 дюйма и разрешением FullHD+, процессор Snapdragon 720G, а также аккумулятор емкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки на мощности 18 Вт.

Redmi Note 9S обладает квадрокамерой с поддержкой искусственного интеллекта, автоматически выставляющего параметры съемки в зависимости от сцены. Камера содержит основной модуль (48 Мп), сверхширокоугольный (8 Мп), макро (5 Мп) и датчик глубины (2 Мп) для портретных кадров. Поддерживается ночной режим и видео 4K с частотой 30 кадров в секунду (или 1080p с частотой 60 кадров в секунду). Фронтальная камера имеет разрешение 18 Мп.

Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания, имеется слот для карт памяти и двух SIM-карт, а также разъем для наушников. К большому сожалению, о модуле NFC для бесконтактной оплаты ничего не сообщается - это реальный минус устройства.

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Помимо версии на 4/64 Гб, имеется модель с 6/128 Гб памяти, но цена на нее пока не объявлена. Возможно, в ней будет установлен желанный NFC (как обещал глава представительства Xiaomi в России и СНГ Ю Ман).

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