Видео: канадец на вертолете выследил угонщика своей машины

Хорошо все-таки быть владельцем пикапа Dodge Ram с двигателем мощностью 300-400 лошадиных сил, особенно, если живешь за городом и о плохой дороге знаешь не понаслышке. Но еще лучше - быть владельцем небольшого вертолета. Тогда и бездорожьем вас не напугать и, если ваш пикап кто-то угонит, то найти и догнать злоумышленника с высоты птичьего полета, будет нетрудно.

Все это на своей шкуре испытал житель канадской провинции Нью-Брансуик Эммануэль Тонер, у которого злоумышленник угнал машину на заправке. Тонер сделал все необходимое в таких случаях - подал заявление в полицию и сообщил о случившемся в соцсетях - и лишь после этого вспомнил о принадлежащем его отцу небольшом вертолете. С высоты-то погоня за правонарушителями наверняка пойдет намного быстрее и комфортнее.

Получив сообщение в Facebook о том, что угнанная машина была замечена на заброшенном шоссе, Тонер с отцом поднялись в воздух и оттуда принялись координировать полицейскую погоню, окончание которой можно увидеть на этом ролике.

Обложенный со всех сторон преследователями угонщик в итоге налетел на расстеленную по дороге шипованую ленту и был вынужден бросить Dodge. После этого он еще какое-то время улепетывал от погони пешком, но необъятные просторы Нью-Брансуика оказались слишком велики для неподготовленного бегуна. Через пару часов запыхавшийся угонщик был доставлен в полицию, а счастливый Тонер бросился обнимать свой потерянный и вновь найденный Dodge. Теперь-то он никогда не оставит его незапертым в общественном месте, да еще и с ключами в зажигании.