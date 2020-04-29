Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту

Жалоба дойдет быстрее

С 1 мая юридические лица и индивидуальны предприниматели смогут подать жалобу в Федеральную налоговую службу по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через интернет.

Пожаловаться в таком формате компании смогут, если считают, что их права нарушены решением или иным ненормативным актом ФНС. Либо действиями или бездействием налоговиков.

Во-первых, благодаря ТКС это ускорит процесс подачи петиции. Во-вторых, обеспечит оперативную реакцию налоговиков. Эксперты отмечают, что такой способ жалоб упростит и оптимизирует взаимодействие налоговых органов и налогоплательщиков.

Но пожаловаться на своего налогового инспектора через ТКС пока смогут не все. На два месяца запускается пилотный проект только в пяти регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгоградской и Нижегородской областях, а также в Республике Алтай. С 1 июля прием жалоб и получение решений по телекоммуникационным каналам связи станет возможным уже по всей России.

Справка "РГ"

Что такое телекоммуникационные каналы связи? В свое время ФНС рассказала об это на своем сайте. "Если говорить простым и доступным языком, - говорится в этом сообщении, - это та же почта, но в улучшенном варианте - электронном, более быстрая и удобная. Самое главное преимущество в том, что не нужно дублировать отчетность на бумажном носителе, стоять в очередях, выходить из своего офиса".

Перевод денег станет дешевле

Банк России принял решение в условиях пандемии коронавирусной инфекции и резкого снижения цен на нефть ограничить с 1 мая максимальный размер банковских комиссий для клиентов в Системе быстрых платежей на переводы между физлицами.

Переводы в системе до 100 тысяч рублей в месяц банки теперь будут проводить без взимания платы. Свыше 100 тысяч рублей в месяц комиссия должна составлять не выше 0,5 процента от суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей.

Как ранее сообщила "РГ" в Центробанке, такая мера позволит без комиссии переводить средства родственникам и близким в случае их самоизоляции или невозможности передать наличные средства. Также можно переводить средства в счет погашения кредитов.

Духи и крем с предупреждением

С 6 мая начнет действовать новая версия техрегламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции".

Документ дополнили новыми требованиями к маркировке косметической продукции и к документации, необходимой для декларирования товара. Например, на аэрозольной продукции с пропеллентом обязательно должна быть предупредительная надпись.

Техрегламент пополнился и новыми терминами. Например, "парфюмерно-косметическая продукция для искусственного загара" (загар делается без применения ультрафиолетовых лучей) или "продукция с микробиологически низким риском" (продукция, в которой не могут выживать и размножаться микроорганизмы).

Обновлен и список веществ, которые запрещены при производстве парфюмерно-косметической продукции или должны использоваться в ограниченном количестве.

Без ГЛОНАСС детей не возить!

С 31 мая вступают в силу новые требования к автобусам, которые перевозят детей. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 07.03.2020 N 245. Теперь все автобусы, где едут группы детей, должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Что же касается новых требований к максимальному возрасту автобусов для перевозки детей (не более 10 лет с года выпуска автобуса), то они не будут применяться до 30 июня 2020 года.

Также с 31 мая спутниковой навигацией нужно оснастить транспортные средства, перевозящие опасные грузы. И все, на которых выполняются пассажирские перевозки. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 10.07.2019 N 877.

По словам экспертов, применение таких технологий даст возможность контролировать работу водителя, например, отдыхает ли он через положенное время. Это сделает перевозки более безопасными. Да и водителя будет легче привлекать к административной ответственности за нарушения правил.

Также вступают в силу

Изменения в закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов".

Документ (вступает в силу 1 мая) дополняет закон такими понятиями, как "здоровое питание", "горячее питание", "сортность". В нем сформулированы принципы здорового питания, например, в рационе должны присутствовать продукты с низким содержанием сахара и соли. Необходимо также исключить применения фальсифицированной пищевой продукции.

Закон устанавливает требования к организации питания детей, пациентов медучреждений и пожилых людей. Кстати, этот же документ закон вносит поправки в закон об образовании. Речь идет об организации бесплатных горячих завтраков для школьников начальных классов. Но эта часть вступает с 1 сентября.

Изменения в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом.

Приказ Минтранса РФ (от 13.04.2020 года №118), вступающий в силу 3 мая, уравнял в правах пассажиров, имеющих железнодорожные билеты на верхнюю и нижнюю полки в поездах дальнего следования. Если на верхней полке не предусмотрено место для багажа, то оба пассажира имеют равные права разместить свои чемоданы и прочую кладь внизу.

Правила посева и посадки подкарантинной продукции, ввезенной в Россию из иностранных государств.

Приказ Минсельхоза РФ вступает в силу с 4 мая. Это может быть цикорий, овощи, злаки и прочее, все, что попадает в специальный перечень, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза (от 18.06.2010 N 318 в редакции от 17.03.2017). Все это возделывается на территории нашей страны под контролем Россельхознадзора.

Что важно. Этот порядок не распространяется на личные подсобные хозяйства, приусадебные, дачные, садовые и огородные участки.