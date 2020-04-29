Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
29.04.2020 13:31
Рубрика: Коммерческий транспорт

Заниженный грузовик: КамАЗ для кольцевых гонок

Текст: Валерий Карташов

"Российская газета" рассказывала об эксклюзивном внедорожнике КамАЗ "Бархан" и уникальном полноприводном капотном грузовике КамАЗ-4355. В этот раз Камский автозавод вспомнил о гоночном автомобиле с заводским индексом -5425С.

В конце 1980-х годов в Европе пользовались популярностью зрелищные гонки на грузовиках. В 1987 году в соревнованиях начал участвовать белорусский МАЗ. А через год "камазовцы" разработали свой спортивный грузовик КамАЗ-5425С.

Фото: www.vk.com/sovietcar
На продажу выставлена редкая дизельная "Волга" ГАЗ-24-77

Заводская команда КамАЗа построила два экземпляра -5425С на базе экспортного бескапотного тягача с колесной формулой 4x2. Гоночные автомобили создавались исключительно для шоссейно-кольцевых состязаний. Спортивная модель получила элементы аэродинамического обвеса, заниженную подвеску и форсированный до 480 л.с. двигатель.

КамАЗ-5425С дебютировал в чемпионате по кольцевым гонкам на грузовых машинах в 1988 году на трассе венгерского Хунгароринга. Российские машины участвовали в соревнованиях до сезона 1990 года, а затем завод решил полностью переключиться на ралли-рейды.

Фото: Пресс-служба Камского автозавода
КамАЗ испытал беспилотные грузовики в Арктике

Причиной ухода КамАЗа из автоспорта стали низкие результаты. Команда занимала на отдельных этапах максимум 7-е и 8-е места. Подняться выше не позволяла малая мощность моторов по сравнению с конкурентами.

Помимо КамАЗа и МАЗа, в гонках принимали участие советские ЗиЛ и КрАЗ, а также все известные европейские производители грузовых автомобилей: Scania, Mercedes-Benz, MAN, Volvo, Iveco и другие.

Отметим, сегодня команда КамАЗ-Мастер является традиционным участником гонок "Дакар" и "Шёлковый путь". "Камазовские" гонщики показывают высочайшие результаты на этих соревнованиях.

#КамАЗ