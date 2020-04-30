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30.04.2020 01:25
Рубрика: В мире

Байден пообещал не закрывать посольство США в Иерусалиме

Главный конкурент Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США Джо Байден заявил, что в случае победы не станет отменять решение нынешнего главы государства о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Он добавил, что откроет диппредставительство в Восточном Иерусалиме. По словам политика, это необходимо для урегулирования палестино-израильского конфликта в будущем.

Байден высказал мнение, что Трампу в свое время надо было заключить крупное соглашения, а не рубить с плеча.

"Но, что сделано - то сделано. И сейчас я бы не стал переносить посольство обратно в Тель-Авив", - подчеркнул демократ. Его слова приводит РИА Новости.

Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что пора признать столицей Израиля Иерусалим и перенести туда посольство США. В мае 2018-го американский лидер осуществил задуманное.

В мире США В мире Ближний Восток Израиль В мире Ближний Восток Палестина Выборы президента США-2020 Палестино-израильский конфликт США признали Иерусалим столицей Израиля

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