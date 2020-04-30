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30.04.2020 05:50
Рубрика: В мире

Илон Маск: Введенные из-за COVID-19 меры нарушают права людей

Фото: EPA/CHRISTIAN MONTERROSA Фото: EPA/CHRISTIAN MONTERROSA
Фото: EPA/CHRISTIAN MONTERROSA

Американский предприниматель Илон Маск считает, что санитарные меры, введенные в США из-за коронавируса, нарушают права граждан.

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"Я бы назвал это насильственным запиранием людей в их домах. Это возмутительно", - заявил глава Tesla, напомнив о гарантированных Конституцией правах. По мнению Маска, многие маленькие компании не смогут пережить связанный с ограничениями кризис. Будет волна банкротств.

Но больше всего бизнесмена все же беспокоят запертые в четырех стенах люди. "Если кто-то хочет остаться дома, это прекрасно. Но говорить другим, что нельзя выходить из дома, что их арестуют, - это по-фашистски. Это недемократично. Это не свобода", - подчеркнул предприниматель. Его слова приводит ТАСС.

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