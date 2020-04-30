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Рубрика: В мире

Канадский военный вертолет упал в море у берегов Греции

У берегов Греции потерпел крушение канадский палубный вертолет. "Связь с воздушным судном была потеряна во время учений союзников. Началась спасательная операция", - рассказали в министерстве обороны Канады.

Фото: Indian Air Force / wikimedia.org
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ТАСС со ссылкой на греческие СМИ сообщает, что найдено тело одного погибшего. Всего на борту находились шесть человек. Вертолет CH-148 Cyclone, который базировался на фрегате Fredericton, упал в море примерно в 85 километрах к западу от Кефалонии. Туда направлены итальянский и турецкий фрегаты, а также другие корабли НАТО.

В мире Европа Греция В мире Северная и Центральная Америка Канада Международные организации НАТО

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