Легкая промышленность может войти в список пострадавших отраслей

Минпромторг РФ рассматривает возможность включения текстильной и швейной промышленности в список пострадавших от коронавируса отраслей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства.

"Рассматривается вопрос о включении текстильной и швейной промышленности в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от новой коронавирусной инфекции", - отметили в Минпромторге.

Как сообщалось ранее, свыше 2 тысяч российских производителей и продавцов одежды, обуви и аксессуаров попросили президента РФ Владимира Путина включить легкую промышленность, а также оптовую и розничную торговлю товарами легпрома в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей.

Среди обратившихся к президенту: Дом моды Виктории Андреяновой, сети магазинов "Буду мамой", Babochka, Sarto Reale, "Оренбургская трикотажная фабрика", "Ишимбайская чулочная фабрика", петербургский "Большой Гостиный двор" и другие.

По данным Росстата на начало 2020 года в России в сфере текстильной промышленности и производства одежды работало 18,3 тысячи предприятий.