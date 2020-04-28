Автодилеры вошли в список самых пострадавших от коронавируса отраслей

Автодилеры и предприятия общепита серьезнее всего пострадали от коронавируса. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Что касается предприятий, которые в принципе не имеют даже возможности выйти, - это общепит, например, им хуже всего, потому что они не работают вообще. Общественное питание, непродовольственная торговля. Это сервисы, в том числе и автодилеры", - цитирует министра ТАСС.

По словам Мантурова, сейчас серьезная проблема состоит в том, что пока не все регионы готовы оперативно открыть автосалоны, обеспечивая все необходимые санитарно-эпидемиологические требования.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одними из первых торговых предприятий, которые откроются в России, станут дилерские центры по продаже автомобилей. Но пока они будут работать онлайн.

Глава государства также поставил задачу поддержать массовый потребительский спрос и напомнил о льготных программах автокредитования - "Семейный автомобиль" или "Первый автомобиль". Он предложил дополнительно направить 7 млрд рублей в этом году на поддержку программ льготного кредитования при покупке отечественных автомобилей.

Не так давно был опубликован перечень системообразующих промышленный предприятий, которые могут рассчитывать на государственную поддержку. От автомобильной отрасли в списке представлены АвтоВАЗ, "Группа "ГАЗ", "Соллерс", "КамАЗ", "Урал", "Автотор", промышленные активы в России Hyundai-Kia, Volkswagen, Toyota, Peugeot SA, Mitsubishi, Nissan.