Путин предложил направить еще 7 млрд рублей на льготное автокредитование

Направить дополнительно 7 млрд рублей в этом году на поддержку программ льготного кредитования при покупке отечественных автомобилей предложил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке автопрома. Это увеличит спрос на продукцию российских автозаводов.

Глава государства поставил задачу поддержать массовый потребительский спрос и напомнил о льготных программах автокредитования - "Семейный автомобиль" или "Первый автомобиль".

"Предлагаю в этом году дополнительно направить на финансирование таких программ 7 млрд рублей и тем самым повысить их доступность для наших граждан", - заявил Путин.