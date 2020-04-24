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24.04.2020 16:11
Рубрика: Работа власти

Путин предложил направить еще 7 млрд рублей на льготное автокредитование

Текст: Кира Латухина
Фото: Виталий Архиреев Фото: Виталий Архиреев
Фото: Виталий Архиреев

Направить дополнительно 7 млрд рублей в этом году на поддержку программ льготного кредитования при покупке отечественных автомобилей предложил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке автопрома. Это увеличит спрос на продукцию российских автозаводов.

Фото: iStock
Путин призвал поддержать спрос на автомобили

Глава государства поставил задачу поддержать массовый потребительский спрос и напомнил о льготных программах автокредитования - "Семейный автомобиль" или "Первый автомобиль".

"Предлагаю в этом году дополнительно направить на финансирование таких программ 7 млрд рублей и тем самым повысить их доступность для наших граждан", - заявил Путин.