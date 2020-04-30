Постановление правительства Ленинградской области от 29 апреля 2020 года № 257 "О реализации указов Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 и от 28 апреля 2020 года № 294"

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239, Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 соответственно) Правительство Ленинградской области постановляет:

1. В период с 4 апреля по 11 мая 2020 года включительно:

1.1. Комитету по здравоохранению Ленинградской области:

обеспечить работу медицинских и аптечных организаций Ленинградской области в усиленном режиме и организовать работу медицинских организаций Ленинградской области в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации;

обеспечить реализацию базовой программы обязательного медицинского страхования Ленинградской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 432 "Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией";

организовать выплату компенсации в размере не более 2000 рублей в месяц за проезд по территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга на общественном транспорте от места жительства к месту работы и обратно медицинским работникам государственных организаций здравоохранения Ленинградской области, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

1.1.1. Запретить:

плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа, за исключением пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 715 "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих"; пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью;

посещение пациентами многопрофильных амбулаторно-поликлинических медицинских организаций в плановом порядке, за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение состояния, угрозу их жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострения (декомпенсации) хронических заболеваний;

плановую диспансеризацию населения;

плановые профилактические осмотры населения, включая обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп, за исключением медицинских осмотров для трудоустройства на работу, по направлению призывной комиссии и для прохождения медико-социальной экспертизы;

плановую вакцинацию детского и взрослого населения, за исключением вакцинации новорожденных детей в родильных домах и перинатальном центре, вакцинации взрослых из групп профессионального риска против клещевого энцефалита, вакцинации детей и взрослых в очагах инфекционного заболевания по эпидемиологическим показаниям и вакцинации призывников против менингококковой, пневмококковой инфекций и ветряной оспы.

1.1.2. Руководителям медицинских организаций Ленинградской области:

обеспечить оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме, скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи и специализированной медицинской помощи в неотложной и экстренной формах с использованием возможностей приемных отделений стационаров;

организовать работу амбулаторно-поликлинических подразделений с приоритетом оказания медицинской помощи на дому.

1.2. Органам исполнительной власти Ленинградской области, имеющим подведомственные образовательные организации:

1.2.1. Организовать в срок до 22 мая 2020 года реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ через использование дистанционных образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на дому).

1.2.2. Организовать в срок до 30 июня 2020 года реализацию образовательных программ профессионального образования, высшего образования, профессионального обучения и соответствующего дополнительного профессионального образования через использование дистанционных образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на дому).

1.2.3. Принять меры по приостановлению реализации образовательных программ спортивной подготовки и перевести обучающихся по указанным программам на самостоятельную подготовку.

1.2.4. Принять меры по сохранению за работниками образовательных организаций заработной платы в размере не ниже ранее выплачиваемой.

1.2.5. Организовать завершение учебного года в общеобразовательных организациях в соответствии со сроками, установленными календарными учебными графикам, но не позднее 22 мая 2020 года.

1.2.6. Организовать завершение учебного года в образовательных организациях, реализующих программы профессионального образования и высшего образования в соответствии со сроками, установленными календарными учебными графиками, но не позднее 30 июня 2020 года.

1.3. Рекомендовать органам местного самоуправления Ленинградской области, а также образовательным организациям всех форм собственности Ленинградской области:

1.3.1. Организовать в срок до 22 мая 2020 года реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ через использование дистанционных образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на дому).

1.3.2. Обеспечить на весь период режима повышенной готовности работу дежурных групп в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для детей работников организаций, предусмотренных пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239, пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294, с проведением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и утренней термометрией.

1.3.3. Принять меры по приостановлению реализации образовательных программ спортивной подготовки и перевести обучающихся по указанным программам на самостоятельную подготовку.

1.3.4. Принять меры по сохранению за работниками образовательных организаций заработной платы в размере не ниже ранее выплачиваемой.

1.3.5. Организовать завершение учебного года в общеобразовательных организациях в соответствии со сроками, установленными календарными учебными графиками, но не позднее 22 мая 2020 года.

1.4. Рекомендовать органам местного самоуправления Ленинградской области в период с 1 по 29 мая 2020 года включительно (из расчета 21 день, исключая субботы и воскресенья):

1.4.1. Обеспечить получение обучающимися образовательных организаций Ленинградской области, указанными в части 1 статьи 4.2 областного закона "Социальный кодекс Ленинградской области", а также оказавшимися после 30 марта 2020 года в трудной жизненной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), наборов пищевых продуктов (сухого пайка, продовольственного пайка) или соразмерной денежной компенсации на основании заявления родителей (законных представителей).

1.4.2. Обеспечить получение обучающимися по образовательным программам начального общего образования в образовательных организациях Ленинградской области, реализующих основные общеобразовательные программы, бесплатно 0,2 литра молока или иного молочного продукта.

1.4.3. Организовать выдачу воспитанникам льготных категорий групп дошкольного образования, а также оказавшимся после 30 марта 2020 года в трудной жизненной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), образовательных организаций Ленинградской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования, родительская плата за питание с которых не взимается, на период режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации набора пищевых продуктов (сухого пайка, продовольственного пайка) или предоставление соразмерной денежной компенсации, за исключением дней фактического нахождения в образовательной организации, на основании заявления родителей (законных представителей).

1.5. Руководителям подведомственных государственных образовательных организаций Ленинградской области:

1.5.1. Определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование объектов инфраструктуры образовательных организаций, в том числе информационно-технологической.

1.5.2. Обеспечить получение обучающимися льготных категорий профессиональных образовательных организаций Ленинградской области и образовательных организаций высшего образования Ленинградской области наборов пищевых продуктов (сухим пайком, продовольственным пайком) или соразмерной денежной компенсации на основании решения руководителя образовательной организации в срок до 30 июня 2020 года.

1.6. Управлению Ленинградской области по транспорту во взаимодействии с главами администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области организовать работу общественного транспорта по графику, соответствующему фактическому пассажиропотоку, и работу легкового такси с учетом требования о наличия у работников, осуществляющих прямой контакт с пассажирами, средств индивидуальной защиты (гигиеническая маска, перчатки одноразовые).

1.7. Комитету по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области обеспечить организацию бесперебойной работы предприятий и организаций по предоставлению услуг в сфере энергетики.

1.8. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области обеспечить бесперебойную работу предприятий и организаций по предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.9. Управлению Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами обеспечить работу предприятий и организаций по вывозу твердых бытовых и коммунальных отходов.

1.10. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, комитету по труду и занятости населения Ленинградской области совместно с органами исполнительной власти Ленинградской области обеспечить исполнение Методических рекомендаций по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № ММ-П9-1961.

1.11. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным и межконф ессиональиым отношениям Ленинградской области осуществлять контроль исполнения запрета на проведение всех массовых мероприятий на территории Ленинградской области.

1.12. Приостановить работу:

косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, в том числе на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности;

организаций в сфере культуры, спорта и туризма, расположенных на территории Ленинградской области.

1.13. Запретить передвижение на территории Ленинградской области легковых автомобилей, используемых на основании краткосрочной аренды (каршеринг).

1.14. Курортам, санаториям, профилакториям, базам отдыха, объектам массового отдыха, гостиницам, а также организациям, осуществляющим деятельность горнолыжных трасс, расположенным на территории Ленинградской области, приостановить предоставление всех услуг, за исключением услуг проживания, предоставляемых с соблюдением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и услуг питания, предоставляемых посредством доставки проживающим.

1.15. Комитету по природным ресурсам Ленинградской области обеспечить запрет на посещение лесов на территории Ленинградской области, за исключением лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной и пожарный надзор, органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, скорой неотложной медицинской помощи, лиц, использующих лесные участки на основании заключенных государственных контрактов для выполнения работ (оказания услуг) для государственных нужд, лиц, использующих участки лесного фонда на правах, указанных в статье 9 Лесного кодекса Российской Федерации, а также лиц, заключивших в установленном порядке договоры купли-продажи древесины с Межрегиональным территориальным управлением Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Работа организаций, осуществляющих рекреационную деятельность на территории лесов Ленинградской области допускается при соблюдении пункта 1.14 настоящего постановления.

1.16. Комитету по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области обеспечить введение запрета на охоту и нахождение в охотничьих угодьях Ленинградской области, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, кроме лиц, осуществляющих федеральный государственный охотничий надзор, федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, производственный охотничий контроль (с целью патрулирования).

1.17. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области, комитету государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, Управлению ветеринарии Ленинградской области обеспечить дезинфекцию дворовых территорий, общественных пространств и улиц населенных пунктов Ленинградской области не менее двух раз в неделю.

1.18. Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области, комитету по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, Управлению делами Правительства Ленинградской области и иным органам исполнительной власти Ленинградской области обеспечить работу государственных учреждений и предприятий Ленинградской области, муниципальных учреждений и предприятий Ленинградской области в режиме карантина.

1.19. Работодателям, главам администраций муниципальных районов Ленинградской области ввести карантин на всех предприятиях, организациях Ленинградской области в местах проживания временной рабочей силы.

1.20. Комитету по труду и занятости населения Ленинградской области обеспечить работу государственного казенного учреждения Ленинградской области "Центр занятости населения" в дистанционной форме с использованием средств электронной связи: по перерегистрации граждан, выдаче необходимых справок, первичному приему, оперативному мониторингу ситуации на рынке труда, бесперебойной выплате пособия по безработице гражданам, зарегистрированным в установленном порядке безработными.

1.21. Ограничить работу предприятий, организаций в строгом соответствии с указами Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 и от 28 апреля 2020 года № 294.

1.22. Хозяйствующие субъекты, указанные в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 и в пункте 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294, обязаны осуществлять деятельность при соблюдении условий, предусмотренных:

пунктом 1.3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019";

перечнем превентивных мер для организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания Ленинградской области в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, согласованным руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области - Главным государственным санитарным врачом по Ленинградской области письмом от 3 апреля 2020.года № 47-00-02/31 -2025-2020.

Хозяйствующие субъекты, указанные в настоящем пункте, обеспечивают размещение в общедоступном месте перечня принятых ими мер, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в наглядной и доступной форме, в том числе способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей.

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие реализацию продовольственных товаров и табачных изделий в торговых объектах, расположенных в населенных пунктах Ленинградской области, перечисленных в приложении 5 к настоящему постановлению, обязаны провести в период с 16.00 до 22.00 часов 30 апреля 2020 года генеральную уборку помещений в указанных торговых объектах с последующей дезинфекцией таких помещений, а также оборудования и инвентаря, находящихся в таких помещениях, с соблюдением следующих требований:

для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению в организациях торговли в соответствии с инструкциями по их применению, с соблюдением времени экспозиции и концентрации рабочего раствора дезинфицирующего средства;

генеральную уборку с последующей дезинфекцией проводить с учетом разработанных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами от 23 января 2020 года № 02/770-220-32 и Рекомендаций по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в организациях торговли от 21 апреля 2020 года№ 02/7495-2020-32.

В период с 1 по 11 мая 2020 года включительно обслуживание посетителей в торговых объектах, расположенных на территории Ленинградской области, рекомендуется осуществлять при использовании посетителями гигиенических масок.

1.23. В целях реализации положений подпункта "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239, подпункта "ж" пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 определить организации, на которые не распространяется его действие:

1) организации при условии соблюдения карантинных мер, применения мер дезинфекционного режима, организации доставки сотрудников от мест проживания к месту работы и обратно с использованием средств индивидуальной защиты, увеличения кратности уборок помещений, использования входной термометрии и недопущения работы сотрудников с симптомами ОРВИ, включенные в перечень системообразующих организаций Ленинградской области, имеющих региональное значение и оказывающих значительное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Ленинградской области, утвержденный распоряжением Губернатора Ленинградской области;

2) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность за пределами территории муниципальных образований Ленинградской области, в которых в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" введены ограничительные мероприятия (карантин), при условии выполнения карантинных мер, применения мер дезинфекционного режима, средств индивидуальной защиты, увеличения кратности уборок помещений, использования входной термометрии и недопущения работы сотрудников с симптомами ОРВИ, осуществляющие основной вид экономической деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора OK 029-2014 (КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст, предусмотренными приложением 1 к настоящему постановлению;

3) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие основной вид экономической деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), утвержденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст, предусмотренными приложением 2 к настоящему постановлению, при условии осуществления деятельности дистанционным способом;

4) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу в магазинах строительных, детских товаров, табачных изделий, товаров для сада и огорода, при условии, что указанные организации и индивидуальные предприниматели реализуют не менее 50 процентов объема товаров в стоимостном выражении, относящихся к одной из указанных ассортиментных групп, а также при условии обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты и расстояния при обслуживании не менее 1,5 - 2 метра между посетителями;

5) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу товаров дистанционным способом, в том числе с использованием пунктов выдачи заказов;

6) салоны сотовой связи;

7) организации общественного питания и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного питания в помещениях предприятий (организаций) исключительно в отношении работников соответствующих предприятий (организаций) или осуществляющие производство, обслуживание на вынос или с доставкой заказов;

8) организации, учредителями которых являются органы исполнительной власти Ленинградской области, учреждения, подведомственные органам исполнительной власти Ленинградской области, по решению руководителя соответствующего органа исполнительной власти Ленинградской области;

9) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по производству, выпуску, распространению печатных средств массовой информации, в том числе организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие экспедиционные и логистические услуги, обеспечивающие печатные средства массовой информации;

10) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг в населенных пунктах Ленинградской области с полным или частичным отсутствием централизованного горячего водоснабжения, в отношении которых органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области приняты решения о необходимости функционирования бань и душевых и в которых отсутствуют зарегистрированные случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

11) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность парикмахерских и салонов красоты в населенных пунктах Ленинградской области, за исключением населенных пунктов, указанных в приложении 4 к настоящему постановлению, при условии:

обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) каждые два часа;

наличия запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников;

использования входной термометрии сотрудников и посетителей.

При выявлении повышенной температуры и (или) симптомов ОРВИ не допускать обслуживание посетителей, обеспечить незамедлительное отстранение сотрудников от работы;

обеспечения и использования сотрудниками и посетителями средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, бахилы, перчатки одноразовые (для сотрудников);

ведения списков посетителей, содержащих фамилию, имя, отчество (при наличии), номера мобильных телефонов, даты посещения;

использования одновременно при обслуживании не более 50 процентов посадочных мест;

обеспечения использования естественной вентиляции помещений.

Осуществление деятельности парикмахерских и салонов красоты допускается исключительно в части оказания услуг по уходу за волосами и услуг по уходу за ногтями и кожей кистей и стоп (маникюр, педикюр).

Организации и индивидуальные предприниматели, указанные в настоящем пункте, обеспечивают в течение трех рабочих дней со дня возобновления деятельности принятие локальных нормативных актов о соблюдении санитарно-противоэпидемического режима, исключающего риск инфицирования COV1D-19.

Организации и индивидуальные предприниматели, которые приняли решение о работе в соответствии с настоящим постановлением, обязаны уведомить в произвольной письменной форме администрацию муниципального района, городского округа Ленинградской области, на территории которого они осуществляют деятельность, о данном решении с приложением копии локального нормативного акта о соблюдении санитарно-противоэпидемического режима, исключающего риск инфицирования COVID-19.

В случае нарушения санитарно-противоэпидемического режима организации и индивидуальные предприниматели несут установленную законодательством Российской Федерации административную ответственность, включая административные штрафы, административное приостановление деятельности.

1.24. На период режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации устанавливается региональная доплата:

гражданам, уволенным после 30 марта 2020 года (за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины), признанным в установленном порядке безработными, ежемесячно в следующих размерах:

7000 рублей - для граждан, получающих пособие по безработице до 10000 рублей;

5000 рублей - для граждан, получающих пособие по безработице в размере от 10000 рублей, до максимального размера (12130 рублей);

самозанятым гражданам (по заявлению), зарегистрированным в качестве самозанятых до 30 марта 2020 года, обратившимся в службу занятости, - в размере 7000 рублей однократно.

Региональная доплата не учитывается при исчислении размера материального обеспечения (дохода, совокупного дохода) гражданина (семьи) при определении права на получение иных мер социальной поддержки, в том числе адресной социальной помощи, государственной социальной помощи, государственных пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, иных социальных выплат, социальных услуг, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

1.25. Управлению ветеринарии Ленинградской области организовать выплату компенсации в размере не более 2000 рублей в месяц за проезд по территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга на общественном транспорте от места жительства к месту работы и обратно сотрудникам Управления ветеринарии Ленинградской области и его подведомственных учреждений, обеспечивающим дезинфекционные мероприятия на общественных пространствах и улицах населенных пунктов Ленинградской области в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.26. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области:

1.26.1. Подготовить нормативный правовой акт Ленинградской области о единовременной денежной выплате многодетным семьям, гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, указанный в приложении 3 к настоящему постановлению, получающим минимальную пенсию, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации после 30 марта 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.26.2. Ввести до 24 мая 2020 года в подведомственных государственных учреждениях социального обслуживания Ленинградской области (далее - учреждения социального обслуживания) ограничительные мероприятия (карантин) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.26.3. При выявлении случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у сотрудников учреждений социального обслуживания и (или) получателей социальных услуг вводить сменный график работы сотрудников продолжительностью одной смены не менее 14 календарных дней.

1.27. Рекомендовать негосударственным поставщикам социальных услуг, включенным в Реестр поставщиков социальных услуг в Ленинградской области:

1.27.1. Ввести до 24 мая 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.27.2. При выявлении случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у сотрудников и (или) получателей социальных услуг вводить сменный график работы сотрудников продолжительностью одной смены не менее 14 календарных дней.

1.28. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области совместно с Комитетом по здравоохранению Ленинградской области, комитетом по социальной защите населения Ленинградской области и администрациями муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области, при необходимости, организовать передачу безвозмездно во временное пользование автотранспортных средств (автобусов) организациям, подведомственным Комитету по здравоохранению Ленинградской области и комитету по социальной защите населения Ленинградской области на период введения на территории Ленинградской области режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.29. Детям медицинских работников, состоящих в трудовых отношениях с государственными организациями здравоохранения Ленинградской области (далее - медицинские работники), предоставляются бесплатные путевки в государственные организации отдыха детей и их оздоровления Ленинградской области.

В случае самостоятельного приобретения медицинскими работниками путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, им предоставляется компенсация стоимости путевки в размере 100 процентов от расчетной стоимости путевки, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 23 марта 2018 года № 101 "О порядке и условиях предоставления на территории Ленинградской области полной (частичной) компенсации стоимости путевок работающим гражданам в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия и круглогодичного действия, санаторнооздоровительные лагеря круглогодичного действия и санатории для детей".

1.30. Органам исполнительной власти Ленинградской области, связанным с организацией работы организаций, предусмотренных пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239, пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294, обеспечить работу сотрудников в количестве до 50 процентов численного состава органа власти на усмотрение руководителя органа исполнительной власти Ленинградской области, до 100 процентов - на усмотрение первого заместителя Председателя Правительства Ленинградской области, заместителя Председателя Правительства Ленинградской области, вице-губернатора Ленинградской области, курирующих орган исполнительной власти Ленинградской области. Оставшимся сотрудникам осуществлять трудовую деятельность с использованием средств удаленного доступа.

1.31. Иным органам власти Ленинградской области обеспечить работу сотрудников в количестве не менее 10 процентов численного состава органа власти, оставшимся сотрудникам осуществлять трудовую деятельность с использованием средств удаленного доступа.

1.32. Рекомендовать руководителям государственных органов Ленинградской области, главам администраций муниципальных образований Ленинградской области руководствоваться настоящим постановлением при организации работы государственных органов, органов местного самоуправления Ленинградской области, муниципальных предприятий и учреждений Ленинградской области.

1.33. Ограничить передвижение граждан, проживающих на территории Ленинградской области, в границах муниципального района (городского округа), за исключением лиц, относящихся к категориям работников, указанным в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239, пункте 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294. При передвижении необходимо иметь удостоверение личности и документ, подтверждающий место проживания (книжка садовода, свидетельство о праве собственности на жилой дом и т.д.).

Иные лица, временно проживающие на территории Ленинградской области, должны находиться в границах городского округа, сельского (городского) поселения по месту временного проживания.

Передвижение несовершеннолетних допускается только в сопровождении родителей или иных законных представителей.

При выявлении случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в населенном пункте Ленинградской области ограничить передвижение граждан границами указанного населенного пункта, за исключением передвижения к месту работы, командирования и по показаниям здоровья. Лица, находящиеся на данной территории, обязаны соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области.

Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих режима самоизоляции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц, в том числе в жилых и садовых домах.

Лицам, соблюдающим режим самоизоляции, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории муниципального района, городского округа, населенного пункта, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Разрешить посещение исключительно с 8.00 до 11.00 часов гражданами в возрасте 65 лет и старше, а также гражданами, страдающими хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению, объектов торговли, осуществляющих продажу продуктов питания и товаров первой необходимости.

Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов, а также иных мест и объектов, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества).

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

2. Постановление Правительства Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 117 "О введении на территории Ленинградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ленинградской области" действует в части, не противоречащей настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239";

постановление Правительства Ленинградской области от 7 апреля 2020 года № 177 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года 171 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239";

постановление Правительства Ленинградской области от 13 апреля 2020 года № 193 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года 171 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239";

постановление Правительства Ленинградской области от 15 апреля 2020 года № 198 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года 171 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239";

постановление Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2020 года № 243 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года 171 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239";

постановление Правительства Ленинградской области от 27 апреля 2020 года № 244 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года 171 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239";

постановление Правительства Ленинградской области от 28 апреля 2020 года № 251 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года 171 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей Председателя Правительства Ленинградской области и вице-губернаторов Ленинградской области, курирующих соответствующую сферу деятельности.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 29 апреля 2020 года и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 4 апреля 2020 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







