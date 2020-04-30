Мясоперерабатывающие предприятия ввели усиленные меры безопасности

Случаи заражения сотрудников российских мясоперерабатывающих предприятий коронавирусом единичны, рассказал "РГ" руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его словам, в отличие от американских коллег, подавляющее большинство российских компаний начало вводить усиленные меры безопасности еще в начале марта, задолго до начала режима самоизоляции в стране. И когда количество зараженных в России стало расти, российские производители мяса оказались куда более подготовленными, чем мясопереработчики в США.

"Понятно, что полностью уберечь персонал от заражения невозможно - люди ездят в общественном транспорте, в ряде регионов живут в общежитиях. И случаи заболевания на некоторых предприятиях есть", - признает эксперт. Но пока это не сказалось ни на объемах производства, ни на режиме работы предприятий, ни на логистике, ни на поставках мясной продукции в торговые сети, заверяет Юшин.

По данным Национальной мясной ассоциации, у большинства крупных мясоперерабатывающих предприятий на случай дальнейшего обострения ситуации есть планы по привлечению на производство запасных команд. Но сейчас, по мнению эксперта, в первую очередь важно защитить тех сотрудников, заменить которых в силу их высокой квалификации и специфики работы одномоментно не представляется возможным.

Многие ввели усиленные меры безопасности еще в марте. Например, в группе компаний "Дамате" на санбезопасность работает искусственный интеллект. Система распознавания лиц фиксирует соблюдение каждым сотрудником регламента мытья рук и контролирует доступ на рабочее место. "Система исключает вероятность попадания на производство сотрудников, не выполнивших все надлежащие регламентные операции по мойке и дезинфекции", - заверяют в компании.

На недавнем совещании в Минсельхозе министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев признал, что сейчас в зоне особого внимания находятся организации с технологическими процессами, которые предполагают значительную концентрацию людей в одном месте, - в убойных, перерабатывающих и сортировочных цехах. Помимо стандартных мер, для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией Минсельхоз рекомендует производителям создавать на предприятиях резервы трудовых ресурсов, ограничивать передвижение работников внутри цехов и при необходимости вводить посменный график работы.