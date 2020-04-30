Песков призвал граждан не выходить из самоизоляции

Сейчас отмечается скачок числа заболевших коронавирусом в России, поэтому нет повода успокаиваться и тем более выходить на улицы, считают в Кремле.

На вопрос журналистов о том, что можно ли считать, что заявления о выходе на плато заболеваемости коронавирусом говорят о том, что такая оценка преждевременна, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Скачок. Пока колеблется динамика, пока мы видим прирост, и далеко не время успокаиваться и расслабляться и выходить на улицы".

Говоря о ситуации в Москве, представитель Кремля оценил действия столичного правительства. Когда журналист уточнил, можно ли считать, что судя по заболеваемости, жесткая система ограничений в столице не работает, Песков ответил: У нас у всех вопросы только к себе в этой ситуации. Мэрия делает все возможное".

"Ситуация в России - действительно лучше, чем в ряде европейских стран, потому что России удалось использовать временной задел в несколько недель, чтобы в экстренном режиме расширить возможности системы здравоохранения", - заявил Песков. "Вы спрашиваете, почему растет количество инфицированных - из-за всемирной пандемии", - объяснил он.

"Да, пока действительно фиксируется рост, и для того, чтобы этот рост купировать для начала и потом вывести тенденцию уже в отрицательные цифры, принимаются самые энергичные меры и в федеральном центре, и в каждом отдельно взятом регионе", - заверил представитель Кремля.