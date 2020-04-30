Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI. Так что решение о смягчении введенных ограничений будет постепенным.

"Риск очень большой - возобновления, второй волны, можно это как угодно называть. Поэтому потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения", - сказал Песков.

Глава государства поручил подготовить такой план к 5 мая. "Поэтапность - самое сложное решение для всех стран, она для всех стран разная - кто-то идет более осторожно и растягивает процедуру выхода по времени, кто-то действует более решительно", - заметил представитель Кремля.

России удалось избежать катастрофического "итальянского сценария", уверен Песков. И все потому, что "вовремя были приняты жесткие решения по самоизоляции, были предприняты достаточно эффективные усилия для убеждения людей сидеть дома, эффективно и быстро удалось нарастить коечный фонд для приема больных".

"Повторяю, катастрофического сценария нам удалось избежать. Но не чудом, а благодаря принятым мерам", - заключил пресс-секретарь президента.