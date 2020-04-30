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30.04.2020 04:28
Рубрика: Власть

Посольство РФ: Россиян вывезут из Лос-Анджелеса четвертого мая

Вывозной рейс из Лос-Анджелеса, который доставит россиян в Москву, запланирован на четвертое мая. Об этом сообщило посольство России в своем Twitter.

Фото: iStock
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Рейс AFL107 вылетит в 16.05 по местному времени и прибудет в 02.05 мск пятого мая, пишет РИА Новости. Подчеркивается, что данный перелет возможен только для граждан РФ, проживающих в Москве, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Саратовской и Пензенской областях.

Ранее в Минкомсвязи анонсировали вывозные рейсы на ближайшие выходные. Россияне, жители ряда регионов, вернутся второго мая из Азербайджана, Китая и Индии, на третье мая запланирован вывозной рейс из Таиланда.

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