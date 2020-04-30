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30.04.2020 02:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Минкомсвязи анонсировали вывозные рейсы на ближайшие выходные

В ближайшие выходные россияне смогут вернуться на родину из Баку (Азербайджан), Шанхая (Китай), Дели (Индия) и Пхукета (Таиланд). Такую информацию озвучили в Минкомсвязи.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Уточняется, что рейс Баку - Красноярск запланирован на 14 часов (местное время) второго мая. Этот перелет возможен только для граждан, которые проживают в Красноярском крае, Иркутской, Свердловской, Томской, Омской области и Кемеровской областях, а также Республиках Алтай и Хакасия, пишет РИА Новости.

Рейс Шанхай - Владивосток - Благовещенск, запланированный на 13.45 (местное время) второго мая доставит в Россию жителей Приморья, Хабаровского края, Амурской и Читинской областей, Республики Саха (Якутия) и Еврейской автономной области.

В этот же день рейс Дели - Санкт-Петербург - Москва, вылетающий в 05:00 (по местному времени), вернет на родину россиян, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Фото: iStock
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Планируется также, что третьего мая состоится рейс Пхукет - Уфа - Ростов-на-Дону/Сочи. На него будут допущены только жители Башкортостана, Пермского края, Свердловской, Челябинской, Оренбургской области, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Ростовской области, Волгоградской области, Воронежской области, Республики Калмыкия, Краснодарского края, Ставропольского края, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Адыгея.

Напомним, накануне третьим специальным рейсом из Нью-Йорка в Москву вернулись 257 россиян. В их числе пожилые люди, находившиеся на реабилитации после операций, и школьники, которые оказались в США в рамках учебных программ.

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