Липецкая область ввела справочный режим

В Липецкой области ввели дополнительные меры против распространения коронавируса. Глава региона Игорь Артамонов утвердил очередные поправки в нормативную базу области после прироста числа заболевших и возникновения очага коронавируса в Долгоруковской районной больнице. Напомним, что там инфекцию выявили у главного врача и еще пятерых медиков. Теперь в регионе ужесточаются требования как к жителям райцентра Долгоруково - они переходят на режим цифровых пропусков, так и приезжающих в регион в целом.

"Рекомендовать гражданам, прибывающим в Липецкую область, а также гражданам путь следования которых проходит по территории Липецкой области, иметь справку, свидетельствующую об отсутствии у них подтвержденной новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)," - этот пункт внесли в постановление главы региона.

В настоящее время в Липецкой области выявлено 415 случаев новой коронавирусной инфекции, причем за последние сутки диагноз подтвердился у 31 человека. 84 человека уже выздоровели. Умерли два пациента с коронавирусом.