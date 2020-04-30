На тверских чиновников завели дело после убийства ребенка

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту халатности органов системы профилактики после убийства малолетнего ребенка женщиной-опекуном.

Напомним, преступление было совершено 26 апреля в деревне Кривцово Калининского района. По мнению следствия, 41-летняя женщина, почувствовав неприязнь к девочке, находившейся под ее опекой, закрыла ей нос и рот и так удерживала, пока малышка, которой не было и двух лет, не скончалась. В момент убийства в доме находился еще 8-летний мальчик. После трагедии ребенка изъяли из семьи и отправили в реабилитационный центр.

29 апреля задержанной было предъявлено обвинение в убийстве, и по ходатайству следственных органов СК РФ суд заключил ее под стражу.

Следствие, между тем, выяснило, что в 2018 году центр соцподдержки населения Калининского района Тверской области признал эту женщину соответствующим кандидатом в опекуны для детей, оставшихся без попечения родителей. А в 2019 году она была назначена опекуном девочки 2018 года рождения на основании распоряжения и. о. директора центра соцподдержки населения Кашинского городского округа.

- Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Тверской области в рамках расследования уголовного дела о гибели девочки, в убийстве которой обвиняется женщина-опекун, возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами центров социальной поддержки населения Кашинского городского округа и Калининского района, а также иными должностными лицами органов профилактики правонарушений, - рассказала официальный представитель регионального СУ СК Валерия Павлова.

В ведомстве пояснили, что в рамках возбужденного дела о халатности будут проанализированы все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие гибели ребенка.