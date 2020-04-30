Парковка на майских праздниках в Москве будет бесплатной

В предстоящие майские праздники парковка в столице будет бесплатной. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Оставить машину без оплаты 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая можно будет на любой улице, включенной в зону платного парковочного пространства. В том числе и там, где в обычные дни нужно платить 380 рублей в час.

А вот 3 и 10 мая бесплатно припарковаться разрешат на всех улицах за исключением тех, что входят в зону повышенного тарифа. Плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать по действующим тарифам.

До 11 мая, напоминают в департаменте, все же лучше остаться дома. Если нужно выехать в город на своем автомобиле, следует оформить цифровой пропуск на mos.ru, указав в заявке госномер.