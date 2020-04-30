Новости

Надежду Бабкину выпишут из больницы 1 мая 12:48
В Швейцарии детям до 10 лет разрешат встречаться с бабушками и дедушками 12:43
На повышение квалификации педагогов направят более 360 млн рублей 12:41
Верховный суд признал безотлагательными дела об условно-досрочном освобождении 12:40
В МЧС признали пробелы в правовой защищенности пожарных 12:39
Частные медорганизации получат 577 млн рублей на помощь пожилым 12:38
В Крыму оформили первую льготную ипотеку под 6,5 процента 12:37
Лукашенко потребовал эффективнее использовать безвозмездную помощь 12:34
Удвух этапированных в СИЗО Петрозаводска выявили коронавирус 12:34
В Томской области умер первый пациент с COVID-19 12:29
Врачи обнаружили неожиданную пользу грудного вскармливания 12:28
В Омске пациентка с COVID-19 впала в кому и умерла 12:27
В Ярославской области число умерших от COVID-19 выросло до пяти 12:25
Прибыль Сбербанка из-за вируса упала почти вдвое 12:23
Ученые выявили возможную причину повторного заболевания коронавирусом 12:20
Минздрав РФ запустил виртуального помощника по коронавирусу 12:18
В Таганроге к Дню Победы вывесили баннер с немецкими солдатами 12:17
В Ливане начались антиправительственные беспорядки 12:16
Биологи дали совет по безопасному приготовлению курицы 12:12
В Госдуме поддержали идею обнулить ставку НДС на детские товары 12:10
МВД перепрофилировало ведомственное предприятие под выпуск медицинских масок 12:10
В Ленобласти "черные археологи" разрушили средневековое кладбище 12:08
Нижегородцам разъяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции 11:57
Эрмитаж стал самым посещаемым музеем России 11:54
Чернокожая телезвезда-карлица мисс Минни погибла в автокатастрофе 11:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В Москве рабочие пропуска автоматически продлены до 4 мая
В Москве рабочие пропуска автоматически продлены до 4 мая
На фасаде гостиницы "Космос" загорелась фраза "Спасибо врачам"
На фасаде гостиницы "Космос" загорелась фраза "Спасибо врачам"
30.04.2020 12:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ярославской области число умерших от COVID-19 выросло до пяти

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославской области скончался пятый пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.

По данным регионального оперштаба по ситуации с коронавирусом, умершей женщине - 75 лет, она страдала множественными хроническими заболеваниями.

В Заполярье за сутки коронавирусом заболели более 100 человек

За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в области увеличилось на 23 человека. Всего инфицированных с начала периода - 506. Выздоровели 63 пациента, умерли пять человек, на лечении - 438.

- Хочу еще раз напомнить о необходимости соблюдать меры предосторожности, - подчеркнул губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. - Впереди майские праздники, многие захотят поехать на дачи, на природу. И это желание объяснимо, но постарайтесь быть предельно осторожными, отмените необязательные поездки, особенно если вы - в группе риска.

Глава региона попросил граждан не рисковать без необходимости, чтобы помочь сохранить едва наметившуюся тенденцию снижения ежедневного прироста заболевших.

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
На решение проблемы обманутых дольщиков выделят 30 млрд рублей
Прокуратура проверит закупку "золотых" масок саратовскими чиновниками
В Подмосковье до 11 мая продлен пропускной режим
Эпидемиолог назвал срок пика распространения коронавируса в России
Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Советы нутрициолога: Как сбалансировать домашнее питание