В Ярославской области число умерших от COVID-19 выросло до пяти

В Ярославской области скончался пятый пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.

По данным регионального оперштаба по ситуации с коронавирусом, умершей женщине - 75 лет, она страдала множественными хроническими заболеваниями.

За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в области увеличилось на 23 человека. Всего инфицированных с начала периода - 506. Выздоровели 63 пациента, умерли пять человек, на лечении - 438.

- Хочу еще раз напомнить о необходимости соблюдать меры предосторожности, - подчеркнул губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. - Впереди майские праздники, многие захотят поехать на дачи, на природу. И это желание объяснимо, но постарайтесь быть предельно осторожными, отмените необязательные поездки, особенно если вы - в группе риска.

Глава региона попросил граждан не рисковать без необходимости, чтобы помочь сохранить едва наметившуюся тенденцию снижения ежедневного прироста заболевших.