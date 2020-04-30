Вильфанд пообещал москвичам аномальное тепло в начале мая

Сразу на 8 градусов потеплеет в Москве в предстоящее воскресенье. Третьего мая в столице России воздух прогреется до +23.

"Это на 5 градусов выше нормы", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. И добавил, что 3 и 4 мая в Москве ожидается дождь, но не затяжной, а кратковременный. "Хочу заранее предупредить, что радость должна быть умеренной, потому что после 5 мая мы прогнозируем небольшое понижение температуры", - сказал метеоролог.

Что же касается ближайших трех дней, то в четверг, 30 апреля, в Москве максимум +9…+11 градусов, в пятницу - 11-13 тепла, в субботу - 13-15 со знаком плюс.