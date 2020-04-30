Прокуратура проверит закупку "золотых" масок саратовскими чиновниками

В Саратовской области правоохранители проверят приобретение за счет бюджетных средств одноразовых нестерильных медицинских масок ценой 425 рублей за штуку.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по данному факту проводится проверка. Госзакупка средств индивидуальной защиты была организована Саратовским аптечным складом, покупка профинансирована частично за счет регионального бюджета.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, обоснованности определения стоимости средств индивидуальной защиты. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее обращение в связи с этой госзакупкой в областную прокуратуру направил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Всего Саратовский аптечный склад приобрел 28 тысяч китайских защитных костюмов, масок, очков на более чем 43 миллиона рублей.