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30.04.2020 11:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура проверит закупку "золотых" масок саратовскими чиновниками

Текст: Андрей Куликов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Саратовской области правоохранители проверят приобретение за счет бюджетных средств одноразовых нестерильных медицинских масок ценой 425 рублей за штуку.

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Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по данному факту проводится проверка. Госзакупка средств индивидуальной защиты была организована Саратовским аптечным складом, покупка профинансирована частично за счет регионального бюджета.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, обоснованности определения стоимости средств индивидуальной защиты. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее обращение в связи с этой госзакупкой в областную прокуратуру направил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Всего Саратовский аптечный склад приобрел 28 тысяч китайских защитных костюмов, масок, очков на более чем 43 миллиона рублей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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