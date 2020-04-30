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30.04.2020 12:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд в Казани отправил под домашний арест ректора технологического вуза

Текст: Олег Платонов (Казань)

Руководителя национального исследовательского технологического университета обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Следователь 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Вадим Максимов просил заключить ректора под стражу, опасаясь, что подсудимый может надавить на свидетелей из числа подчиненных и уничтожить доказательства. Однако, адвокатам Сергея Юшко удалось убедить судью избрать для ректора более мягкую меру заключения.

В Казани возбудили уголовное дело против ректора КНИТУ

В итоге, судья отправил руководителя технологического университета под домашний арест до 17 июня. Сам Юшко свою вину не признает.

Напомним, по версии следствия, в 2004-2017 годах Сергей Юшко, работая в режиме полной занятости в технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ. Однако фактически данного деканата не существовало.

Следствие полагает, что подозреваемый незаконно получил зарплату на сумму не менее 1 миллиона рублей.

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