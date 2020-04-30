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30.04.2020 14:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане проверят чиновников из-за матери, жившей с детьми в лесу

Текст: Олег Платонов (Казань)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Надзорный орган организовал проверку в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей 35-летней жительницей Лениногорска. Напомним, 5 апреля этого года женщина увела двоих сыновей 15 и 13 лет в лес.

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Подозреваемая подготовилась к добровольной изоляции заранее: в трех километрах от ближайшего населенного пункта она построила шалаш, где до 18 апреля и проживала вместе с мальчиками. Через 2 недели полицейские обнаружили детей в истощенном состоянии.

Прокуратура даст правовую оценку полноте и своевременности мер со стороны органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты предусмотренные законом меры прокурорского реагирования.

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