В Татарстане проверят чиновников из-за матери, жившей с детьми в лесу

Надзорный орган организовал проверку в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей 35-летней жительницей Лениногорска. Напомним, 5 апреля этого года женщина увела двоих сыновей 15 и 13 лет в лес.

Подозреваемая подготовилась к добровольной изоляции заранее: в трех километрах от ближайшего населенного пункта она построила шалаш, где до 18 апреля и проживала вместе с мальчиками. Через 2 недели полицейские обнаружили детей в истощенном состоянии.

Прокуратура даст правовую оценку полноте и своевременности мер со стороны органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты предусмотренные законом меры прокурорского реагирования.