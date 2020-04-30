Найдены тела всех пропавших при прорыве дамбы под Красноярском

В Курагинском районе Красноярского края найдены тела двух мужчин, предположительно, это последние из пропавших при прорыве дамбы работников золотодобывающего предприятия "Сисим". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию региона.

Напомним, в результате ЧП, случившегося 19 октября 2019 года, погибли 17 человек, трое числились пропавшими без вести, 23 человека получили травмы различной степени тяжести. 27 апреля местный житель нашел останки еще одного погибшего, а вчера и сегодня спасатели обнаружили последних двоих пропавших без вести.

Как пояснили в МВД региона, оба тела были обнаружены в 800 метрах ниже по течению от места, где произошел прорыв дамбы.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, будут назначены экспертизы для установления личности погибших.