В Омске пациентка с COVID-19 впала в кому и умерла

В Омской области зафиксирован третий случай в результате заболевания коронавирусом.

70-летняя омичка поступила в стационар в крайне тяжелом состоянии. Обследование показало наличие у пациентки обширного кровоизлияния головного мозга, не совместимого с жизнью, и двусторонней бессимптомной пневмонии. Анализ на COVID-19 дал положительный результат.

- Пациентка пребывала в коме, на аппарате ИВЛ, очень быстро развилась полиорганная недостаточность. Несмотря на все усилия врачей, потери избежать не удалось, - говорит министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.

Ранее в регионе в результате заражения коронавирусной инфекцией скончалось двое мужчин пожилого возраста.

Медики напоминают о том, что у пациентов старшей возрастной группы заболевание протекает особенно тяжело, и просят соблюдать режим самоизоляции.