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30.04.2020 09:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Иркутского чиновника, заподозренного в поджоге леса, нашли избитым

Текст: Надежда Столярчук

Первого вице-мэра Усть-Кутского района Иркутской области Михаила Барса, которого подозревают в попытке поджога леса, доставили в больницу с побоями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата районной администрации Марину Косыгину.

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Напомним, накануне в следственном комитете региона сообщили, что началась проверка по информации о причастности должностного лица администрации Усть-Кутского района к поджогам лесных насаждений. На территории урочища Лупилова разгорелся пожар. Его удалось потушить, на месте были замечены несколько человек, похожих на чиновников районной администрации. По данным областной прокуратуры, у них обнаружили несколько канистр бензина.

По факту случившегося СК по региону организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 286 УК РФ - "Покушение на превышение должностных полномочий".

В свою очередь, в районной администрации пояснили, что чиновники в рамках своих должностных полномочий выехали на обследование новых очагов природных пожаров, но позднее пропали и перестали выходить на связь.

Как сообщила ТАСС Марина Косыгина, один из них, Михаил Барс, сейчас находится в больнице, у него зафиксированы побои. Пострадал еще один представитель администрации, пресс-секретарь Екатерина Анисимова. По словам Марины Косыгиной, чиновники уже написали заявления в правоохранительные органы.

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