Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Калининградской области удалось справиться с коронавирусной инфекцией. Эпидситуация в этом регионе самая благоприятная, если брать статистику по заболевшим в целом по стране.

"В Москве сейчас ситуация достаточно сложная", - сказал в эфире телеканала "Россия-1" президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. По его словам, с 12 мая в Калиниградской области открываются торговые центры. Они последние в списке, когда речь идет о снятии карантинных мер. Все дело в высокой посещаемости таких площадок.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса. Поэтому решение о смягчении введенных ограничений будет постепенным. Представитель Кремля уверен, что нашей стране удалось избежать катастрофического "итальянского сценария", так как "вовремя были приняты жесткие решения по самоизоляции".