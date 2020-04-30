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30.04.2020 16:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В отрезанную снежными заносами Териберку отправят продукты санями

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

В село Териберку и поселок Туманный Мурманской области, которые остаются отрезанной из-за снежных заносов от "большой земли", 30 апреля отправят продукты на санях. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

- Поселки оказались отрезаны от внешнего мира, но не брошены, - подчеркнул он. - Не исключено, что обратимся за помощью к военным. Без путепрокладчика расчистка может продлиться еще несколько дней.

Уральский поселок оказался отрезан от цивилизации из-за ремонта моста

Напомним, дорога на Териберку после сильных снегопадов закрыта больше десяти дней. Оттепели и заморозки приводят к тому, что влажный снег перемерзает и приобретает прочность бетона. Десять единиц техники метр за метром пробивают заносы, оставляя за собой туннель, высота стен которого зачастую достигает четырех метров. За день удается пройти не более двух-трех километров, а иногда после 12-часового тяжелого труда дорожникам удается продвинуться не более чем на 200 метров.

Напомним, накануне село осталось без электроэнергии из-за повреждения опоры высоковольной ЛЭП.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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