В Поморье экс-главу УФНС заподозрили еще в одном эпизоде коррупции

Бывший руководитель управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и НАО подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями с целью получения взятки.

Как сообщает региональный СК, в ходе расследования уголовного дела о получении экс-налоговиком крупной взятки выявлен еще один коррупционный эпизод. По данным следствия, бывший глава УФНС Поморья вымогал у коммерческой организации по заготовке и переработке металлолома 8,5 миллиона рублей. За это вознаграждение он обещал снизить размер недоимки, пеней и штрафов, начисленных фирме, а также предоставить рассрочку по их выплате.

Коммерсанты подали обоснованную жалобу на действия налоговых органов. Тогда руководитель УФСН дал подчиненным незаконное указание приостановить все операции по банковским счетам этой фирмы, полагает следствие. В итоге ее деятельность была парализована, организация не смогла выплачивать зарплату сотрудникам и совершать другие платежи. Директору пришлось отозвать жалобу и принять незаконные требования.

Экс-главу УФНС задержали при получении части взятки в размере миллиона рублей от фирмы, занимающейся металлоломом. Суд заключил его под стражу. В ходе следствия была выявлен факт получения еще одной взятки от другой организации в сумме более миллиона рублей за освобождение ее от налогового контроля.

Уголовные дела возбудили по материалам РУФСБ по Архангельской области во взаимодействии с ФНС России.